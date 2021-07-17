Град, дожди с грозами: какая погода ожидает казахстанцев 18 июля

Приложение zakon.kz
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Местами по республике ожидается усиление ветра и на севере туман.
Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 18 июля, сообщает zakon.kz.
С прохождением циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, местами с градом, лишь на юге, юго-западе и востоке РК ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра и на севере туман, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".
В Костанайской, Павлодарской, Карагандинской областях местами, в Алматинской области в горных районах ожидаются гроза, ветер 15-20 м/с, в Костанайской области - местами туман.
В Акмолинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается гроза, днем местами усилится ветер 15-20 м/с, в Акмолинской области - местами град, туман.
В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются гроза, град, пыльная буря, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области - ночью и утром местами туман.
Днем в Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, на юге Карагандинской области ожидается сильная жара.
На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, Жамбылской, местами Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Прогноз погоды в Алматы: днем 29°, ясно.
Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 23°, ясно.
Прогноз погоды на 18 июля.
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