Мужчина чудесным образом избежал гибели в ДТП в Алматы

Водителю почудилось, что его кто-то окликнул, и он остановился за мгновение до того, как в его машину врезался грузовик.

В микрорайоне Горный гигант в Алматы произошло ДТП с участием грузовой бетономешалки, передает корреспондент zakon.kz.

На улице Жамакаева, не доезжая улицы Азербаева, в северном направлении катился задним ходом грузовик с бетономешалкой марки CAMC. Как выяснилось позже, грузовик вез бетон на строительный объект, у автомобиля порвался тормозной шланг, из-за чего упало давление и отказали тормоза.

Водитель не мог удержать транспорт, оказался на полосе встречного движения, где врезался в лоб припаркованному у обочины минивэну марки Mitsubishi Delica и выкинул ее через тротуар на палисадник.

Неуправляемая бетономешалка продолжила нестись вниз, в сторону жилых домов.

На своем пути она снесла несколько бетонных ограждений, сорвала огромную магистраль газовой трубы и влетела во двор частного жилого дома.

Сорванной газовой трубой, которую потащил грузовик, разворотило забор. На место экстренно прибыли работники газовой службы, которые отключили подачу газа.

Водитель Mitsubishi Delica рассказал корреспонденту zakon.kz, что вместе с братьями привез на своем авто продукты в магазин.

Когда он пошел за второй партией, то за пару шагов до того, как подойти к машине, ему показалось. что его кто-то окликнул. Он остановился, повернулся назад, но оказалось, что никто ему не кричал. И в это же мгновение грузовик снес его фургон.

Также мужчина сообщил, что успел поговорить с водителем бетономешалки и спросил насчет компенсации. Но тот ответил, что никакой компенсации платить не собирается, в том числе потому, что у него нет прав соответствующей категории на управление грузовиком.

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