Средства передадут в общественный фонд "Аралым-Айдын шалқарым", которые затем распределят на первоочередные нужды пострадавшего населения.

Малообеспеченные семьи получат 900 тонн комбикорма, которого хватит до мая следующего года. Фонд Булата Утемуратова направит свыше 200 млн тенге пострадавшим от засухи в Аральском районе Кызылординской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.

Средства передадут в общественный фонд "Аралым-Айдын шалқарым", которые затем распределят на первоочередные нужды пострадавшего населения. В регионе из-за продолжительной засухи остро стоит проблема доступа скота к воде и обеспеченности кормами. На данный момент в районе уже зафиксирован падеж более 500 голов скота.

В рамках помощи от фонда Булата Утемуратова 800 малообеспеченных семей Аральского района получат 900 тонн комбикормов. Этого объема хватит на период с ноября 2021 по май 2022 года.

Для сохранения поголовья и обводнения пастбищ в регионе необходимы новые водные скважины, а также требуется очистка каналов и ремонт водосливных сооружений. На реке Сырдарья в районе населенного пункта Аманоткель восстановят водоподпор "Аспай", что позволит поднять уровень воды и заполнить Камыстыбаскую и Акшатаускую озерные системы, пробурят скважины, в том числе в отдаленном аульном округе Бел Аран, в котором в настоящее время нет питьевой воды – жители пользуются колодцем, расположенным за 35 километров.

Кроме того, закупят тракторы, сенокосилки, плуги, пресс-подборщики для заготовок кормовой базы сельскими потребкооперативами при аульных округах. Для обеспечения водопоя скота на дальних отгонах закупят водовозы, для обводнения пастбищных и сенокосных угодий приобретут дизельные насосы. Контроль за расходованием средств и распределением кормов будет осуществлять специально сформированная комиссия из представителей общественности.

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