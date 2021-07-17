Китай запустил многоразовый суборбитальный корабль

Китайская корпорация космической науки и техники отмечает, что развитие технологий многоразовых космических перевозок является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

Многоразовый китайский суборбитальный корабль совершил свой первый полет и после успешно приземлился на аэродроме, сообщает zakon.kz.

Старт и посадка состоялись 16 июля, корабль приземлился на аэродроме Алашань-Юци (автономный район Внутренняя Монголия), передает агентство Синьхуа со ссылкой на китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

CASC отмечает, что развитие технологий многоразовых космических перевозок является "важным символом превращения Китая из космической державы в великую космическую державу".

В сентябре 2020 года издание SpaceNews, ссылаясь на китайскую корпорацию China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), сообщило, что Китай осуществил секретный запуск "экспериментального космического корабля многоразового использования" — возможно, аналог мини-шаттла X-37B Военно-воздушных сил США.

В середине июня Китай запустил пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту к строящейся орбитальной станции. В ближайшие полгода Китай намерен отправить в космос еще пилотируемый и один грузовой корабль.

К 2045 году Китай ожидает получить самолетную систему для полетов как до суборбитальных высот, так и для выхода на орбиту. В рамках проекта будет освоено гражданское применение суборбитальных гиперзвуковых самолетов для доставки граждан за час в любой уголок Земли. Скорость движения этих самолетов как минимум в пять раз превысит скорость звука.

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