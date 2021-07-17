Мощное землетрясение произошло в Японии

Приложение zakon.kz
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По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. Угроза цунами не объявлялась.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Японии, сообщает zakon.kz.
Эпицентр располагался в 287 километрах от японской столицы Токио, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.
Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров.
По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. Угроза цунами не объявлялась.
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