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Мощное землетрясение произошло в Японии

Фото: Spletna TV 17 июля 2021, 18:16

По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. Угроза цунами не объявлялась.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 в Японии, сообщает zakon.kz.

Эпицентр располагался в 287 километрах от японской столицы Токио, передает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление.

Глубина залегания очага сейсмособытия составила 10 километров.

По предварительным данным, пострадавших или повреждений инфраструктуры не было. Угроза цунами не объявлялась.

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