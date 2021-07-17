Токаев проведет совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации

Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.

19 июля Президент Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с участием премьер-министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране, передает zakon.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Берик Уали в соцсетях.

По его словам, глава государства заслушает отчет Правительства о мерах по противодействию пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается принятие плана скоординированных действий, направленных на оздоровление общей ситуации в регионах и обеспечение здоровья граждан Казахстана.

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