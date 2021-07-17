В 2024 году в Казахстане запустят воинскую службу в резерве

Призыв будет осуществляться на добровольной основе.

В Казахстане готовится проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам службы в резерве". Корреспондент zakon.kz задал несколько вопросов начальнику Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Бахытхану Салимову.

- Бахытхан Советханович, здравствуйте! На какой стадии находится проект закона и когда он будет презентован Правительству и в Парламент?

- В настоящее время проект закона готовится для рассмотрения на межведомственной комиссии законопроектных работ. После его одобрения законопроект будет согласован с государственными органами и другими заинтересованными организациями. После этого он будет презентован на рассмотрение Правительству и в Парламент. Это ориентировочно планируется на второе полугодие 2022 года.

- Если соответствующий закон будет принят, когда начнется первый призыв резервистов? И будет ли он добровольным?

- При принятии данного закона первый призыв ориентировочно планируется у нас во втором полугодии 2024-го и в начале 2025 года. Призыв будет осуществляться на добровольной основе.

- Будет ли отдаваться предпочтение каким-то определенным категориям граждан, например, в зависимости от гражданской специальности?

- Призыв на воинскую службу в резерве будет осуществляться по аналогии на воинскую службу по контракту. При этом предпочтение будет отдаваться тем гражданам, которые имеют военную подготовку, то есть прошедшие срочную службу, окончившие военно-техническую школу или обучавшиеся на военных кафедрах.

Также хочу отметить, что на должности солдатского состава, которые будут определять боеспособность, это стрелки, пулеметчики, могут призываться военнообязанные, стоящие на учете и не проходившие воинскую службу.

- Планируется ли создать новые воинские части для обучения резервистов? Если нет, то в каких существующих частях будут служить резервисты?

- В настоящее время новые воинские части у нас не планируются. Предназначение резервистов будет осуществляться по территориальному принципу.

- Какие преимущества дает служба в резерве?

- Преимущества для Вооруженных сил - в первую очередь, это сокращение сроков прибытия резервистов в свою воинскую часть. Они будут прибывать, минуя местные органы военного управления, что сократит сроки готовности данной воинской части.

Второе - это улучшит качество военно-обученного резерва.

Третье - это обеспечит резервистов умением эксплуатировать вооружение и военную технику, а также будет осуществляться постоянный медицинский контроль за резервистами.

Преимущества для резервистов - это постоянный дополнительный доход, то есть им ежемесячно будет выплачиваться минимальная заработная плата, в ходе привлечения их на месячные воинские сборы им будет выплачиваться среднемесячная заработная плата по их месту работы.

- Каковы возрастные ограничения для резервистов? Могут ли женщины проходить службу в резерве?

- По возрастным ограничениям предельный возраст состояния в запасе у нас определен для офицерского состава до 60 лет включительно, для сержантского и солдатского составов - 50 лет включительно. Учитывая, что воинские части у нас имеют подразделения основные - это боевые - и подразделения обеспечения. Основные подразделения у нас будут укомплектовываться более молодой возрастной группой: это до 40 лет сержантского состава и до 50 лет офицерского состава. А подразделения обеспечения - также возможно комплектование их до 50 лет сержантским составом и 60 лет офицерским составом.

Военнослужащие женщины будут призываться на общих основаниях. Предельный возраст нахождения в запасе для них - до 45 лет.

- Бахытхан Советханович, спасибо за познавательную беседу. Всего доброго, до свидания!

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