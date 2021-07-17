Иммунолог рассказал о последствиях постоянной ревакцинации

Вакцинация не будет требоваться из года в год в течение всей жизни, поскольку вопрос о ее необходимости остро встает лишь во время пандемии.

Иммунолог Николай Крючков рассказал о возможных последствиях постоянной ревакцинации от COVID-19 для организма человека, сообщает zakon.kz.

В интервью MK.RU специалист пояснил, что постоянная ревакцинация не станет проблемой для людей, поскольку хорошие вакцины всегда будут давать улучшение иммунного ответа. Ревакцинация не дает сверхнагрузки на иммунитет, однако способна вызывать антитело-зависимое усиление инфекции (АЗУИ).

Также, по его словам, для переболевших оптимальным сроком для вакцинации является девять месяцев с момента выздоровления.

Крючков также успокоил, что вакцинация не будет требоваться из года в год в течение всей жизни, поскольку вопрос о ее необходимости остро встает лишь во время пандемии. А вакцины нового поколения, которые создадут в будущем, будут давать гораздо меньше побочных эффектов после прививки или не вызывать их совсем.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения оценили необходимость повторной вакцинации от коронавирусной инфекции. Там считают, что у специалистов нет достаточных свидетельств о необходимости введения вакцинированным дополнительных доз.

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