33 вагона сена отправили из Туркестанской области фермерам западных регионов страны

При поддержке АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в Мангистаускую область уже поставлено 23 вагона сена.

В текущем году засуха негативно отразилась не только в западных регионах, но и в Туркестанской области. В частности, с этой проблемой столкнулись крестьяне Келесского и Сарыагашского районов. Тем не менее, на сегодняшний день ситуация в регионе стабильная. В ряде районов уже собрано 100% необходимого количества кормов, сообщает zakon.kz.

Неравнодушные жители и волонтеры Туркестанской области при поддержке областного акимата оказали помощь крестьянам Мангистауской области.

Аким области Умирзак Шукеев с первых дней держит на контроле вопросы по бесплатной логистике кормов в западные регионы.

При поддержке АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" в Мангистаускую область уже поставлено 23 вагона сена.

Помимо этого, сегодня с железнодорожной станции города Сарыагаш отправили еще 10 вагонов сена. В настоящее время местные волонтеры и аграрии при поддержке акимата Туркестанской области и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" ведут работу по отправке дополнительно 40 вагонов сена в Мангистаускую и другие области, нуждающиеся в корме.

Более того, акимат области и АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" готовы при необходимости предоставить 100 вагонов для перевозки заготовленных кормов.

В соответствии с поручением главы региона Умирзака Шукеева агроформированиям области предоставлены пастбища и сенокосы из земель лесного фонда. За 6 месяцев текущего года 545 агроформированиям предоставлено 563 тыс. га пастбищ, 23 агроформированиям предоставлено 1,5 тыс. га сенокосов. пресс-служба акима Туркестанской области

Вместе с тем отметим, что информация, распространяемая в социальных сетях по поводу того, что администрация города Арысь Туркестанской области выступает против отправки сена в западные регионы страны, не соответствует действительности.

Просим казахстанцев доверять официальным источникам и напоминаем, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

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