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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Ангеле Меркель

Фото: Акорда 17 июля 2021, 21:49

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате ливней и наводнений.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Федеральному Канцлеру Германии Ангеле Меркель, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о жертвах и пострадавших в результате мощных ливней и наводнений, вызванных циклоном "Бернд".

Разделяя Вашу скорбь в этот тяжелый момент, от имени всех казахстанцев и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких, а также всему народу Германии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в стихийном бедствии и возвращения в семьи пропавших без вести, – говорится в телеграмме.

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