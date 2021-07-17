В ряде регионов Новой Зеландии объявлен режим ЧП из-за наводнений

Многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу.

Несколько регионов Новой Зеландии пострадали от наводнений, вызванных проливными дождями, сообщает zakon.kz.

В винодельческом регионе Мальборо Южного острова произошли сильнейшие за всю историю наводнения, побит рекорд 1983 года, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию RNZ.

Около 900 человек отправлены в безопасные места. Однако многие районы отрезаны из-за затопленных дорог, их жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу.

Одного человека удалось спасти с помощью вертолета, когда его автофургон оказался почти под водой вышедшей из берегов реки, и ему удалось забраться на крышу.

Там, откуда вывезти граждан уже не удастся из-за затопленных дорог, жителям рекомендовано не покидать свои дома. На помощь населению в районы бедствия направлены военнослужащие.

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