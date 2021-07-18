Очередной расстрел в США - восемь раненых в Портленде

Преступник успел скрыться до прибытия полиции

Не менее восьми человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Портленде, штат Орегон, передает zakon.kz.

Об этом в субботу, 17 июля, говорится в сообщении на официальном сайте местной полиции.

Восемь человек пострадали в результате стрельбы в центре Портленда, у них ранения различной степени тяжести. В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, их доставили в больницу. Один человек получил опасные для жизни травмы, - говорится в сообщении.

По информации правоохранительного органа, преступник успел скрыться до прибытия полиции. Место происшествия на данный момент закрыто, идет расследование инцидента. Никаких задержаний пока не произведено.

13 июля глава Белого дома США Джо Байден представил новую стратегию своей администрации по борьбе с преступлениями, в которых задействовано огнестрельное оружие.

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