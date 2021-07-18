Эксперты посоветовали отказаться от трех продуктов в жару

Диетолог порекомендовала минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов.

Диетолог порекомендовала худеющим людям минимизировать употребление кофе, газировки и горячих супов в жаркие дни, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Елены Кален, кофе стимулирует организм быстро выводить влагу и приводит к нарушению водно-солевого баланса, из-за чего могут появиться отеки, а вес останется на месте. Напиток лучше заменить на цикорий, зеленый чай или морс.

В жару также следует отказаться от газировки.

Выпив стакан лимонада, через некоторое время вы все равно почувствуете еще большую жажду. К тому же в таких напитках содержится большое количество сахара и пустых калорий, которые откладываются на животе и других частях тела, - сообщила в своем Instagram Елена Кален.

Кроме того, рацион лучше разнообразить холодными супами, приготовленными в основном из овощей (томатов, кабачков, сельдерея и огурцов).

Там много витаминов, они быстро насыщают и освежают. Если нет привычки пить воду, то холодный суп поможет быстро восполнить недостаток жидкости, - сказала диетолог.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!