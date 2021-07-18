Саакашвили рассказал о плане США по захвату Донецка

Политик утверждает, что Петреус разработал план по взятию Донецка и призывал украинские власти к наступлению на город.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что в разгар боевых действий в Донбассе у Вашингтона были планы по захвату Донецка, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По словам Саакашвили, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус агитировал Киев к наступлению на Донецк и даже подготовил план по захвату города.

Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус... направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: А, Б, В, Г, Д — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк, — сказал экс-президент Грузии.

Он добавил, что Петреус аргументировал необходимость наступления тем, что силовики могли справиться самостоятельно с этой задачей. Саакашвили утверждает, что экс-глава ЦРУ представил этот план на тот момент действующему президенту Украины Петру Порошенко, однако тот никак на это не отреагировал.

Конфликт в Донбассе длится на протяжении уже семи лет. Жертвами противостояния стали более 13 тысяч человек.

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