Младенец с тремя головами родился в Индии

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников.

В индийском штате Уттар-Прадеш 12 июля родился ребенок с редким дефектом – тремя головами, сообщает zakon.kz со ссылкой на Страна.ua.

Отмечается, что младенец родился в результате нормальной беременности.

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо, при этом женщина пережила "нормальную" и здоровую беременность, что сделало рождение трехголового малыша еще более удивительным. Две дополнительные головы прикреплены непосредственно к задней части его "нормальной" головы и даже имеют волосы, пишет DailyStar.

Теперь его семья страдает от визитов многочисленных паломников, которые считают необычное дитя воплощением Бога на Земле.

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