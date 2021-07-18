Еще 5493: опубликованы данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1419,

в городе Алматы - 884,

в городе Шымкент - 370,

в Акмолинской области - 176,

в Актюбинской области - 179,

в Алматинской области - 162,

в Атырауской области - 277,

в ВКО - 81,

в Жамбылской области - 57,

в ЗКО - 266,

в Карагандинской области - 735,

в Костанайской области - 124,

в Кызылординской области - 140,

в Мангистауской области - 210,

в Павлодарской области - 175,

в СКО - 95,

в Туркестанской области - 143.

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1077,

в городе Алматы - 337,

в городе Шымкент - 126,

в Акмолинской области - 108,

в Актюбинской области - 38,

в Алматинской области - 44,

в Атырауской области - 36,

в ВКО - 49,

в Жамбылской области - 15,

в ЗКО - 145,

в Карагандинской области - 664,

в Костанайской области - 34,

в Кызылординской области - 37,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 62,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 430 060 человек.

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