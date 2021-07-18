Еще 5493: опубликованы данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1419,
- в городе Алматы - 884,
- в городе Шымкент - 370,
- в Акмолинской области - 176,
- в Актюбинской области - 179,
- в Алматинской области - 162,
- в Атырауской области - 277,
- в ВКО - 81,
- в Жамбылской области - 57,
- в ЗКО - 266,
- в Карагандинской области - 735,
- в Костанайской области - 124,
- в Кызылординской области - 140,
- в Мангистауской области - 210,
- в Павлодарской области - 175,
- в СКО - 95,
- в Туркестанской области - 143.
Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 1077,
- в городе Алматы - 337,
- в городе Шымкент - 126,
- в Акмолинской области - 108,
- в Актюбинской области - 38,
- в Алматинской области - 44,
- в Атырауской области - 36,
- в ВКО - 49,
- в Жамбылской области - 15,
- в ЗКО - 145,
- в Карагандинской области - 664,
- в Костанайской области - 34,
- в Кызылординской области - 37,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 62,
- в СКО - 32,
- в Туркестанской области - 16.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 430 060 человек.
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