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Еще 5493: опубликованы данные по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Фото: РБК 18 июля 2021, 08:00

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5493 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1419,
  • в городе Алматы - 884,
  • в городе Шымкент - 370,
  • в Акмолинской области - 176,
  • в Актюбинской области - 179,
  • в Алматинской области - 162,
  • в Атырауской области - 277,
  • в ВКО - 81,
  • в Жамбылской области - 57,
  • в ЗКО - 266,
  • в Карагандинской области - 735,
  • в Костанайской области - 124,
  • в Кызылординской области - 140,
  • в Мангистауской области - 210,
  • в Павлодарской области - 175,
  • в СКО - 95,
  • в Туркестанской области - 143.

Всего в стране подтверждено 488 905 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2823 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1077,
  • в городе Алматы - 337,
  • в городе Шымкент - 126,
  • в Акмолинской области - 108,
  • в Актюбинской области - 38,
  • в Алматинской области - 44,
  • в Атырауской области - 36,
  • в ВКО - 49,
  • в Жамбылской области - 15,
  • в ЗКО - 145,
  • в Карагандинской области - 664,
  • в Костанайской области - 34,
  • в Кызылординской области - 37,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 62,
  • в СКО - 32,
  • в Туркестанской области - 16.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 430 060 человек.

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