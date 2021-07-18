В "зеленой" зоне по КВИ не осталось ни одного региона РК

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Восточно-Казахстанская и Туркестанская области перешли в "желтую" зону по распространению КВИ.
В "зеленой" зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией не осталось ни одного региона Казахстана, сообщает zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2021 года.
Восточно-Казахстанская и Туркестанская области перешли в "желтую" зону по распространению КВИ.
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