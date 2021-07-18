В "зеленой" зоне по КВИ не осталось ни одного региона РК

Восточно-Казахстанская и Туркестанская области перешли в "желтую" зону по распространению КВИ.

В "зеленой" зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией не осталось ни одного региона Казахстана, сообщает zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 июля 2021 года.

Восточно-Казахстанская и Туркестанская области перешли в "желтую" зону по распространению КВИ.

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Алматинская, Жамбылская,Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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