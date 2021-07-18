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Казахстан занял 64 место в мире по индексу загрязнения воздуха

Фото: 24kz 18 июля 2021, 10:35

За основу берутся данные более чем десяти тысяч станций по всему миру.

Казахстан занимает 64 место в рейтинге стран с худшим индексом загрязнения воздуха, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По информации РГП "Казгидромет", этот рейтинг составляется каждый день.

За основу берутся данные более чем десяти тысяч станций по всему миру. Они фиксируют концентрации загрязняющих веществ в воздухе в режиме реального времени.

Так как наблюдения ведутся круглосуточно, то данные изменяются в зависимости от обновления показателей на измерительных датчиках.

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