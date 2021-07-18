Елжан Биртанов: Будет ли правительство Казахстана судиться с Ericsson Nicola Tesla?

Экс-глава Минздрава Елжан Биртанов поинтересовался, будет ли правительство Казахстана судиться с разработчиком платформы информатизации - компанией “Ericsson Nicola Tesla”.

14 июля в Нур-Султане состоялось заседание суда, где рассмотрели вопрос о мере пресечения в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Караван.

Прокурор Санат Талкандаев ходатайствовал о продлении домашнего ареста, под которым Биртанов находится с ноября 2020 года. Досудебное расследование завершено 7 июля, после чего материалы, а это 133 тома, переданы для ознакомления участникам процесса. Гособвинитель ходатайствовал о продлении домашнего ареста для подозреваемого на два месяца - до 14 сентября 2021 года.

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Адвокаты Биртанова настаивают на невиновности подзащитного, которого следствие подозревает в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей Платформы информатизации Министерства здравоохранения.

А также в злоупотреблении полномочиями при использовании борта санавиации, на котором экс-министр в июне 2020 года возвратился в Нур-Султан из Жамбылской области, где был в служебной командировке. Тогда рабочая группа, в состав которой входили несколько членов правительства, знакомилась с работой НИИ биологической безопасности, с ходом строительства завода и некоторых медучреждений. Во время поездки Биртанов заболел коронавирусной инфекцией. Уже в столице этот диагноз был подтвержден медцентром Управления делами Президента, после чего Биртанова госпитализировали в модульный инфекционный центр столицы. Там, по словам адвокатов, выявили двустороннюю пневмонию, а позже из-за ухудшения положили в национальный кардиоцентр, где экс-министр продолжил лечение.

Но следствие полагает, что на самом деле коронавируса у него не было, и самолетом он воспользовался неправомерно.

- Первый тест был положительный, но сомнительный. Об этом меня уведомил руководитель санитарной службы. Поэтому я попросил сделать повторный тест, а его результаты рассмотреть в Республиканской санитарной лаборатории, - пояснил в суде Биртанов.

Данному обстоятельству и иным изначально не была дана соответствующая оценка органами расследования. Биртанов не имел права тем же самолетом возвращаться с членами рабочей группы в Нур-Султан, поскольку был высок риск их заражения, то есть премьер-министра и членов Кабинета министров. Надеюсь, вы понимаете, что заражение премьер-министра COVID-19 в тот сложный период могло повлечь серьезные и, возможно, необратимые последствия для работы всего Кабмина, - подчеркнул в суде адвокат Бейсекеев.

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И продолжил: будучи членом правительства, Елжан Биртанов не имел права не вернуться в Нур-Султан к месту постоянной работы. Но и другим видом транспорта уехать не мог - слишком высок был риск заразить других пассажиров.

Таким образом, перевозка Биртанова транспортом санавиации из Тараза в Нур-Султан была вынужденной мерой, обусловленной сложившейся в стране чрезвычайной ситуацией, - подытожил адвокат.

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Защита Биртанова настаивает: следствие по делу экс-министра проведено необъективно и с многочисленными нарушениями.

По словам адвоката экс-главы Минздрава Дмитрия Куряченко, дело начато в нарушение запрета на регистрацию в ЕРДР.

Для создания уголовного дела в ЕРДР следователь Агентства финансового мониторинга Ашенов внес в рапорт ложные сведения о том, что платформа на территории РК не функционирует. При этом Ашенов в рапорте ссылался на аудиторский отчет Комитета внутреннего государственного аудита №8, на странице 35 которого дословно указано, что “информационная система соответствует техническим требованиям, предусмотренным контрактом, замечания по функциональности не выявлены", - приводит аргументы Куряченко.

По мнению адвоката, утверждение следствия о том, что компания Ericsson Nicola Tesla поставила, а министерство приняло неработоспособную платформу, косвенно опровергается тем, что следствие переквалифицировало действия Биртанова с хищения на злоупотребление. Куряченко обращает внимание суда и на странно нарастающую сумму ущерба в этом деле.

Выдуманность следствием суммы ущерба подтверждается их же постановлениями о применении меры пресечения и продлении домашнего ареста. В октябре 2020-го сумму ущерба следствие написало 128 миллионов тенге. В ходатайстве о продлении ареста от 19 апреля 2021 года сумму ущерба от невыполненных работ/услуг по платформе написали 526 миллионов тенге. А спустя 14 дней эта сумма выросла до 1 миллиарда 548 миллионов тенге (или 4,177 миллиона долларов США), - указывает адвокат и добавляет: - Вскоре сумма выросла еще.

- В ходатайстве, поддержанном прокурором 30 апреля о продлении домашнего ареста, заявлено, что Абишев по указу Биртанова перечислил в компанию Ericsson Nicola Tesla 6,8 миллиона долларов в декабре за невыполненные работы, а это уже 2 миллиарда 495 миллионов тенге. При этом за эти две недели никакие экспертизы не проводились, - говорит Дмитрий Куряченко. - И самое удивительное, уважаемый суд, это то, что общая стоимость работ/услуг по платформе на 12 декабря 2018 года составляла всего 3 822 053 долларов США. Как могла вдруг сумма ущерба стать больше стоимости работ? Ведь остальную стоимость контракта с Ericsson Nicola Tesla составили лицензии, по которым у следствия претензий нет.

Защитник попросил суд обратить внимание и на следующие обстоятельства:

- Министерство здравоохранения по сегодняшний день не удержало с Ericsson Nicola Tesla гарантию № 724618 на 1 715 000 долларов (или 720 миллионов тенге), действие которой истекает 5 ноября 2021 года, - это гарантийный срок обслуживания платформы, в рамках которого подлежат устранению любые недостатки при их наличии. Министерство также не обращалось к третьим лицам за устранением каких-либо недостатков платформы, не обратилось в какой-либо суд против Ericsson Nicola Tesla. Дело идет уже больше года.

Почему же Генпрокуратура не обращается в суд против компании Ericsson Nicola Tesla за поставку якобы неработоспособной платформы и не требует возвратить деньги? Ведь Генеральная прокуратура, согласно ст. 83 Конституции РК, должна представлять и преследовать интересы государства в суде, а преследует почему-то Биртанова, который не подписывал ни контракты, одобренные Всемирным банком, ни акты выполненных работ, ни акты ввода в эксплуатацию и не выступал руководителем проекта по платформе.

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По словам Елжана Биртанова, Ericsson Nicola Tesla уведомила, что выполнила все работы и обязуется выполнять все условия. А в ближайшие дни представители компании должны приехать в Казахстан для решения возникших вопросов. В связи с этим экс-министр попросил суд допросить и их.

Я бы просил дать соответствующее предписание министру цифрового развития господину Мусину, чтобы он у себя провел встречу с компанией Ericsson и, желательно, с представителями Всемирного банка, чтобы разобраться с этой проблемой даже вне этого уголовного дела, поскольку государство заплатило 17 миллионов долларов. Эта платформа принята и взята на баланс Минздрава, она работоспособна, работы по ней продолжаются. В чем ущерб все-таки заключается? Будет ли правительство Казахстана судиться с Ericsson, расторгать договор, возвращать эту платформу и требовать 17 миллионов? Непонятно. Но я думаю, что общество хочет знать о планах на этот счет.

Зачем к расследованию привлекать Министерство цифрового развития?

Поскольку Министерство здравоохранения здесь очевидно является заинтересованным лицом, а господин министр является свидетелем обвинения в суде. И здесь явный конфликт интересов. Поэтому я считаю, что это действие необходимо в интересах государства, чтобы правительство приняло решение, что будет с этой платформой, независимо от этого уголовного дела. И в целом важно, есть ли в этом деле какой-то ущерб? Мы считаем, что ущерба никакого нет, - пояснил Биртанов.

Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил прошение прокурора и постановил продлить домашний арест экс-министру здравоохранения Елжану Биртанову еще на два месяца.

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