В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили коронавирус у спортсменов

Личные данные инфицированных спортсменов не приводятся.

Два иностранных спортсмена, проживающих на территории Олимпийской деревни в Токио, сдали положительные тесты на заражение новым коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом говорится в отчете, опубликованном в воскресенье на сайте оргкомитета "Токио-2020". Личные данные инфицированных спортсменов не афишируются.

Помимо этого уточняется, что 18 июля вирус был выявлен у одного атлета, не проживающего в Олимпийской деревне, одного журналиста, одного рабочего, занятого на олимпийских объектах, и пяти человек из числа организаторов соревнования. Все заболевшие являются иностранными гражданами.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Соревнования запланированы на 23 июля - 8 августа 2021 года.

В связи с угрозой распространения заболевания было принято решение провести олимпийские соревнования без иностранных зрителей. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит 10 тыс. человек, а заполняемость объектов во время соревнований не должна превышать 50%. При этом в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничения могут быть ужесточены.

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