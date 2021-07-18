Почему в день Арафат, который в этом году наступает 19 июля, важно держать пост

Шесть благих дел, которые желательно совершить в день Арафа и которые будут особенно полезны поклоняющимся.

День Арафат (Арафа) наступает 9-го числа месяца Зуль-Хиджа. В этом году он приходится на 19 июля, то есть за день до начала Курбан айта. В этот день очень важно держать пост и совершать благие дела, сообщает zakon.kz.

Приближается Курбан айт, который отмечается 10 дня месяца Зуль-Хиджа. В целом первая декада (10 дней) этого месяца считаются наиболее благословенными днями для поклонения Аллаху и совершения добрых дел. Одним из распространенных видов поклонения, помимо всего остального, является пост. Особенно важно держать пост в день Арафат, который наступает 9-го числа месяца Зуль-Хиджа. В этом году он наступает 19 июля, то есть за день до Курбан айта.

- День Арафа считается лучшим днем года, потому что первые 10 дней месяца Зуль-Хиджа - время паломничества, лучшие дни года, - отметил исламовед, старший преподаватель Египетского университета исламской культуры "Нур-Мубарак" Еркинбек Шокай. - Почему называется день Арафа? Есть две версии. Слова "Арафат" и "знание" идут от одного корня, в этот день пророк Ибрагим узнал про жертвоприношение, ангел Джабраил рассказал ему о его ритуалах и о хадже. Вторая версия - под городом Мекка в Саудовской Аравии есть гора Арафат, и в этот день все паломники должны пойти на эту гору и хоть немного постоять там и вернуться обратно. Без этого паломничество не считается полноценным. То есть это самое главное во время хаджа. А кто не может совершить хадж, тем Пророк (ﷺ) советовал поститься в этот день дома, и тогда человеку будут прощены все его грехи за два года - прошлый и последующий. В целом, первые 10 дней месяца Зульхиджа шариатом поощряются благие деяния, молитвы, жертвоприношения, милостыня.

Шесть благих дел, которые желательно совершать в день Арафа

Уважение ко дню Арафа

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: "Проявляйте свое уважение ко дню Арафа, так как Всевышний Аллах ценит этот день" (Дайлями).

В другом хадисе говорится: "Всякий, кто будет оберегать свои уши, глаза и язык от запретного в день Арафа, будет прощен" (Табарани).

Оберегать уши от запретного означает не слушать сплетен или бессмысленных речей. Если вы слышите их непроизвольно, то нет в этом греха.

Оберегать глаза означает не смотреть на запретное и получать назидание от благого.

Оберегание языка означает не лгать, не сплетничать, не клеветать и даже воздерживаться от таких слов, которые могут обидеть человека.

Любой, кто будет следовать этим правилам, будет чтить день Арафа. Поэтому награды за добрые дела, совершенные в этот день, многократно возрастут, и никто не знает его истинного изобилия, кроме Аллаха. Таким же образом наказание за грехи, совершенные в этот день, будет увеличено.

Такбир ташрика

Такбир ташрика читается начиная от утренней молитвы (фаджр) дня Арафа до послеполуденной молитвы (аср) четвертого дня Курбан айта (т.е. во всех обязательных 23 намазах). Читают его и мужчины, и женщины сразу после саляма до "Аллахумма антассалям" обязательных молитв и повторяют уаджиб-дуа такбир ташрик (по отдельности или джамаатом). Женщины читают про себя.

Дуа совершается также на Айт и джума намазах.

Такбир "Ташрик": "Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Ла Илаха Иллаллаху уа Аллаху Акбар, Аллаху Акбар уа Лиллахил-Хамд"

Значение: "Аллах Велик, Аллах Велик! Нет бога, кроме Аллаха, и Аллах Велик! Аллах велик, и вся хвала только одному Аллаху!"

Соблюдение поста

Держать пост в день Арафа является сунной. Ведь пост является основой воспитания нафса. Как говорится в хадисах, за пост в день Арафа записываются бесчисленные награды и прощаются наши грехи. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

"Тот, кто постится в день Арафа, будет вознагражден вдвое больше, чем численность всех людей, которые жили от Адама до Судного Дня".

В другом риваяте мать правоверных Аиша сказала Масруку: "О, Масрук, не слышал ли ты, что Посланник (ﷺ) приравнивал пост в День Арафа с постом в тысячу других дней?"

Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: "Грехи того, кто будет поститься в этот день, смоются за предыдущий и последующий годы" (Муслим).

Делать дуа

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: "Лучшим обращением (дуа) к Аллаху является обращение к Нему в день Арафата, а лучшими из тех слов, что произносил я сам и пророки, жившие до меня, являются слова: "Ля иляха илля-Ллаху уахда-ху ля шарикя ля-ху, ля-ху-ль-мульку уа ля-ху-ль-хамду уа хуа 'аля кулли шайин кадир!". Что означает: "Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, Ему принадлежит владычество, Ему хвала, Он все может".

Поэтому мы должны провести этот благословенный день в молитвах. Нам нужно молиться за благополучие нашей страны, нашей семьи и родных. Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал: "Лучшее дуа - это дуа, совершенное в день Арафа".

Покаяние

Посланник Аллаха (ﷺ) сказал: "Все люди совершают грехи. Лучшие из них - те, кто раскаивается в своих грехах".

Нет людей, которые не грешат и не совершают ошибок. Аллах дал человеку возможность покаяться. Поэтому, когда в день Арафа открываются врата милости, давайте покаемся перед Аллахом и попросим прощения за наши грехи. Потому что Пророк Мухаммад (ﷺ) сказал:

"Арафа - это очень ценный день. В этот день открываются врата милости".

Быть снисходительным

Снисходительность - проявление истинной веры. Прощение, раскаяние и доброта увеличивают значимость человека перед Творцом. Если ты хочешь, чтобы Бог прославил тебя, то прости грехи других.

Поэтому, по милости Аллаха, мусульманин, который может прощать, изопьет из источника Каусар в Раю, Аллах прославит его, простит его грехи в Судный день и возвысит. С другой стороны, те, кто не проявляет доброту, могут остаться без этих благ. Если мы простим всех окружающих в этот день, Бог простит и наши грехи.

Подготовила Торгын Нурсеитова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!