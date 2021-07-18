Врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Резкое охлаждение вспотевшего человека может стать причиной ухудшения иммунитета.

Резкое охлаждение вспотевшего человека может стать причиной ухудшения иммунитета, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, резкая смена температуры приводит организм к стрессу, и когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает.

Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру, - сказал Тяжельников.

Врач также призвал воздержаться от прогулок в ветреную погоду и стараться находиться в комфортной температуре до 25°C. Эффективным способом охладиться Тяжельников назвал принятие душа. При этом он предупредил, что душ не должен быть холодным.

Его при возможности нужно принимать несколько раз в день, не допуская ощущения недомогания, как минимум, дважды в день. Душ поможет также избавиться от неприятного запаха, удалить излишки жира и пыли, очистить поры, - уточнил врач.

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