Сенаторы выразили соболезнования в связи с кончиной Асхата Нускабая

Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким Асхата Нускабая.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев от себя лично и от депутатов Сената выразил соболезнования родным и близким заместителя Генерального секретаря Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ - полномочного представителя парламента Республики Казахстан Асхата Нускабая в связи с его безвременной кончиной, сообщает zakon.kz.

Председатель Сената в телеграмме соболезнования отметил выдающиеся заслуги дипломата и государственного деятеля.

Асхат Жарылкасынович Нускабай долгое время работал в системе Министерства иностранных дел. Он внес значительный вклад в развитие консульской службы нашей страны. Заслуживает высокой оценки его работа по укреплению межпарламентского сотрудничества, - говорится в телеграмме.

Асхат Жарылкасынулы Нускабай работал в системе МИД Казахстана с 1997 года. Был назначен заместителем Генерального секретаря Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ - полномочным представителем Парламента Республики Казахстан в октябре 2017 года.

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