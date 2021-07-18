Скот на два миллиона тенге украли у алматинца

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Подозреваемым оказался 38-летний житель поселка Карашокы.
Скотокрад похитил у алматинца коров на два миллиона тенге, сообщает zakon.kz.
Личность подозреваемого была установлена, - говорится на официальном сайте МВД РК.
В отделение полиции обратился 30-летний житель Алматы, у которого украли пять коров. Причиненный ущерб он оценил в два миллиона тенге.
Подозреваемым оказался 38-летний житель поселка Карашокы, который признал свою вину.
Устанавливается причастность подозреваемого к другим подобным преступлениям.
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