Бритни Спирс отказалась от выступлений, пока не снимут опеку отца

Это опекунство убило мои мечты... Так что все, что у меня есть, это надежда. Надежда — единственное, что очень трудно убить в этом мире, - Бритни Спирс.

Американская певица Бритни Спирс заявила, что не станет выступать, пока ее отец Джейми Спирс не перестанет контролировать ее деятельность, сообщает zakon.kz.

На своей странице в Instagram она написала, что лучше танцевать перед камерой для фанатов в своей гостиной, чем стоять на сцене по указке посторонних.

Так что я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! Это опекунство убило мои мечты... Так что все, что у меня есть, - это надежда. Надежда - единственное, что очень трудно убить в этом мире. Бритни Спирс

Спирс в конце июня выступила на судебном заседании в Лос-Анджелесе, где попросила отменить продолжающееся уже около 13 лет опекунство над ней. Кроме того, исполнительница отметила, что хочет самостоятельно выбирать себе адвокатов. 14 июля газета The New York Times сообщила, что суд в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) разрешил Спирс самой нанять адвоката в рамках разбирательства относительно опекунства над ней.

Бритни была признана частично недееспособной в 2008 году из-за череды скандалов после развода с танцором Кевином Федерлайном. Это были и нападения на папарацци, и публичное сбривании волос на голове, она также не раз была замечена в состоянии наркотического опьянения. Артистка проходила курсы реабилитации, лечилась в психиатрических клиниках, однако семья и эксперты решили, что ее душевное состояние остается нестабильным. Спирс также была лишена опеки над детьми от Федерлайна Шоном и Джейденом.

Опекуном является отец артистки. Бритни заявляет, что семья хорошо на ней зарабатывает, ущемляя ее творческую свободу. Певица добавила, что молчала о своих проблемах, думая, что ей никто не поверит.

Бритни Спирс фактически прекратила выступления с 2019 года.

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