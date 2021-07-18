Казахстанский теннисист не смог выйти в финал турнира в Ньюпорте

В полуфинале он уступил южноафриканцу Кевину Андерсону.

Казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в финал турнира в Ньюпорте, сообщает zakon.kz.

В полуфинале Hall of Fame Open он уступил южноафриканцу Кевину Андерсону 6:4, 6:7(3), 5:7, передает пресс-служба КТФ.

За 2 часа 43 минуты матча Александр сделал 15 эйсов и три брейка, девять раз ошибившись при подаче.

Кевин 20 раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки. Ранее соперники не встречались.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!