Окровавленного мертвого тюленя нашли на набережной Актау

На место направили группу специалистов, которые установили причину гибели.

Тело погибшего тюленя нашли жители 14 микрорайона Актау. Животное лежало в кровавой луже, что дало повод думать о насильственной смерти, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram-паблике club_dobryakov_aktay.

На место направили группу специалистов, которые установили причину гибели, передает Lada.kz.

После приезда на место была обнаружена туша тюленя, хвостовая часть которого была без волосяного покрова, на стадии разложения. По предварительным данным, животное погибло несколько месяцев назад в море и было выброшено на побережье близ города Актау в результате шторма, который прошел в море несколькими днями ранее. Комитет рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов

Туша тюленя уже начала разлагаться. На теле животного не было обнаружено рыболовных сетей, следов удушья, а также других признаков насильственной смерти, поэтому сотрудников природоохранной полиции и ветеринарных служб не вызывали.

Необходимо отметить, что "лужа крови" - это стекавший с тела животного подкожный жир в результате воздействия прямых солнечных лучей. В настоящее время тело животного утилизировано в установленном законодательством порядке с соблюдением санитарных норм, - добавили в ведомстве.

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