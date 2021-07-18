Украина заявила, что ждет Шойгу в Мариуполе

Украинская сторона вменяет Шойгу "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Служба безопасности Украины (СБУ) вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для того, чтобы "вручить письменное подозрение" и "провести процессуальные действия", передает zakon.kz.

Для этого российского министра пригласили в Мариуполь 20 июля. Об этом сообщает украинское издание "Главком" со ссылкой на соответствующий документ.

Украинская сторона вменяет Шойгу "создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований".

Это не первый раз, когда украинские силовики пытаются провести следственные действия с россиянами. Так, в августе 2016 года бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявлял о намерении арестовать Шойгу и еще 17 других высокопоставленных россиян. Тогда киевские власти обвиняли их в преступлениях "против основ нацбезопасности Украины".

В России очередную инициативу службы "безпеки" высмеяли. Так, известный политолог Владимир Корнилов оставил такую запись в своем Telegram-канале:

Следователь СБУ Бутенко повесткой вызвал Шойгу в Мариуполь. Тот обязан явиться 20 июля. По-моему, это хороший повод для России воспользоваться любезным приглашением. Лишь бы потом никто об "агрессии" не вопил – сами же позвали.

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