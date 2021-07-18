В Алматинской области произошло землетрясение

Приложение zakon.kz
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Ощутимость - 2 балла.
18 июля в 17:45 по времени Нур-Султана зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Эпицентр землетрясения расположен в 88 км на юго-запад от города Алматы на территории Жамбылского района Алматинской области.
Энергетический класс землетрясения 8.4.
Магнитуда MPV 4.1.
Координаты эпицентра 42.98° с.ш. 75.88° в.д.
Глубина 15 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): п. Кастек 2 балла
По получении информации Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, Департамент полиции, Казселезащита, прокуратура и другие организации, уточняется обстановка на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало. пресс-служба ДЧС Алматинской области
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