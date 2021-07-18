Юлия Путинцева выиграла турнир в Венгрии

Игра закончилась со счетом 6/4, 6/0.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева выиграла турнир в WTA в Будапеште, сообщает zakon.kz.

Она обыграла украинку Ангелину Калинину, занимающую 95-ю строчку рейтинга WTA, передает Sports.kz.

Юлия занимает 42 строчку.

Игра закончилась со счетом 6/4, 6/0.

За 1 час 10 минут матча 26-летняя Путинцева выполнила один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а 24-летняя Калинина один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала один брейк. Теперь счет в личных встречах стал 2:0 в пользу Юлии.

В первую очередь я хочу выразить огромную благодарность Федерации тенниса Казахстана. Здорово, когда за тобой есть такая федерация, которая всегда поддерживает. Два дня отдохну и меня ждет долгий путь в Токио. На Олимпиаде другое покрытие, будет нелегко, но я готова к любой ситуации и постараюсь завоевать для своей страны Олимпийскую медаль - сказала в своей победной речи Путинцева

За победу в Будапеште Путинцева получит 280 рейтинговых очков и $29,200 призовых.

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