Звезду TikTok затравили за разговор с Трампом

Беседа бизнесмена и блогерши состоялась во время поединка UFC между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

Аудитория популярной в социальной сети TikTok-блогерши Эддисон Рей раскритиковала девушку за то, что она поздоровалась с бывшим президентом США Дональдом Трампом, сообщает zakon.kz.

Беседа бизнесмена и блогерши состоялась во время поединка UFC между Конором Макгрегором и Дастином Порье. Соответствующее видео появилось в Сети. Комментаторы затравили девушку после того, как она похлопала Трампа по плечу и поздоровалась с ним.

Привет! Я Эддисон. Приятно познакомиться, - сказала звезда TikTok Трампу.

Фанаты Эддисон Рей решили, что она поддерживает экс-президента. Они напомнили об активистской деятельности блогерши и пристыдили девушку за беседу с Дональдом Трампом.

В Сети началась натуральная травля.

Эддисон Рей поддерживает Трампа... Только не я.

Эддисон Рей была одной из крупнейших активисток прошлым летом, а теперь она охотно подошла к Трампу, чтобы представиться и поговорить с ним.

Девушка не стала никак комментировать травлю.

Рэй получила популярность благодаря танцевальным роликам, записанным под известные песни. В TikTok за ней следят почти 82 млн пользователей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!