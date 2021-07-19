Тонувшему в озере подростку помогли алматинские спасатели

16-летний парень отдыхал вместе с семьей на озере, когда его пляжные тапочки унесло волной. Не захотев расставаться с обувью, подросток бросился в воду.

Инцидент произошел 18 июля в 17:00 на озере Сайран в Алматы, сообщает zakon.kz.

16-летний парень отдыхал вместе с семьей на озере, когда его пляжные тапочки унесло волной. Не захотев расставаться с обувью, подросток бросился в воду.

Тапочки унесло метров на 15 от берега, и в какой-то момент, не почувствовав землю под ногами, парня охватила паника, он стал захлебываться.

Тонущего увидели с берега спасатели. Бросили ему спасательный круг и вытянули подростка на берег к обеспокоенным родителям. Медицинская помощь не потребовалась.

Сотрудники ДЧС, Службы спасения 109, полицейские и волонтеры продолжают обеспечивать безопасность на водоемах города. В пресс-службе ДЧС города Алматы отмечают, что зачастую отдыхающие у водоемов города игнорируют элементарные требования безопасности, что приводит к трагическим случаям.

Так, в ходе патрулирования побережья озера Сайран за распитие алкогольных напитков в общественных местах были оштрафованы трое мужчин 26, 30,36 лет. Все они находились у водоема в состоянии алкогольного опьянения.

ДЧС обращается ко всем жителям и гостям города Алматы о необходимости соблюдения правил безопасности на воде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!