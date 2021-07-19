В Верховной раде заявили о наступлении "эпохи голода и нищеты" в Украине

Украина оказалась лидером среди стран Европы по числу жителей, которые испытывают проблемы с пропитанием.

Депутат Верховной рады Илья Кива в своем Telegram-канале заявил, что в Украине началась "эпоха голода и нищеты", сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Таким образом он прокомментировал данные отчета ЮНИСЕФ о количестве украинцев, которые недоедают.

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Парламентарий подчеркнул, что голод в стране испытывают 1,1 миллиона человек.

Эпоха бедности закончилась, началась эпоха голода и нищеты. Мы самая недоедающая страна в Европе, - сказал он.

Согласно данным отчета ЮНИСЕФ, около 9,8 миллиона украинцев из 44,3 миллиона населения испытывают нехватку еды, а более миллиона питаются нерегулярно, не имея достаточного количества пищи. Как отмечается, это на 200 тысяч человек больше, чем во время предыдущего исследования фонда.

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