В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан - 1367,
- в городе Алматы - 798,
- в городе Шымкент - 470,
- в Акмолинской области - 178,
- в Актюбинской области - 159,
- в Алматинской области - 126,
- в Атырауской области - 293,
- в ВКО - 87,
- в Жамбылской области - 53,
- в ЗКО - 204,
- в Карагандинской области - 689,
- в Костанайской области - 126,
- в Кызылординской области - 127,
- в Мангистауской области - 203,
- в Павлодарской области - 170,
- в СКО - 91,
- в Туркестанской области - 176.
Всего в стране подтверждено 494 222 случая.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
- в городе Нур-Султан - 131,
- в городе Алматы - 403,
- в городе Шымкент - 148,
- в Акмолинской области - 130,
- в Актюбинской области - 0,
- в Алматинской области - 46,
- в Атырауской области - 135,
- в ВКО - 31,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 85,
- в Карагандинской области - 418,
- в Костанайской области - 53,
- в Кызылординской области - 45,
- в Мангыстауской области - 44,
- в Павлодарской области - 57,
- в СКО - 92,
- в Туркестанской области - 78.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.
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