В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 1367,

в городе Алматы - 798,

в городе Шымкент - 470,

в Акмолинской области - 178,

в Актюбинской области - 159,

в Алматинской области - 126,

в Атырауской области - 293,

в ВКО - 87,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 204,

в Карагандинской области - 689,

в Костанайской области - 126,

в Кызылординской области - 127,

в Мангистауской области - 203,

в Павлодарской области - 170,

в СКО - 91,

в Туркестанской области - 176.

Всего в стране подтверждено 494 222 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 131,

в городе Алматы - 403,

в городе Шымкент - 148,

в Акмолинской области - 130,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 46,

в Атырауской области - 135,

в ВКО - 31,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 85,

в Карагандинской области - 418,

в Костанайской области - 53,

в Кызылординской области - 45,

в Мангыстауской области - 44,

в Павлодарской области - 57,

в СКО - 92,

в Туркестанской области - 78.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.

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