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В Казахстане число зараженных КВИ приближается к полумиллиону

Фото: strategy2050 19 июля 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 июля 2021 года, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 5317 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 1367,
  • в городе Алматы - 798,
  • в городе Шымкент - 470,
  • в Акмолинской области - 178,
  • в Актюбинской области - 159,
  • в Алматинской области - 126,
  • в Атырауской области - 293,
  • в ВКО - 87,
  • в Жамбылской области - 53,
  • в ЗКО - 204,
  • в Карагандинской области - 689,
  • в Костанайской области - 126,
  • в Кызылординской области - 127,
  • в Мангистауской области - 203,
  • в Павлодарской области - 170,
  • в СКО - 91,
  • в Туркестанской области - 176.

Всего в стране подтверждено 494 222 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1896 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 131,
  • в городе Алматы - 403,
  • в городе Шымкент - 148,
  • в Акмолинской области - 130,
  • в Актюбинской области - 0,
  • в Алматинской области - 46,
  • в Атырауской области - 135,
  • в ВКО - 31,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 85,
  • в Карагандинской области - 418,
  • в Костанайской области - 53,
  • в Кызылординской области - 45,
  • в Мангыстауской области - 44,
  • в Павлодарской области - 57,
  • в СКО - 92,
  • в Туркестанской области - 78.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 431 956 человек.

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