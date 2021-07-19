Ученый сравнил смертность от COVID-19 среди непривитых и вакцинированных

От COVID-19 умирает 4 процента заболевших.

Вирусолог сравнил смертность от коронавируса среди непривитых и вакцинированных, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов отметил, что люди ждут подвоха от вакцины, опасаясь побочных эффектов и отсроченных последствий, в то время как от COVID-19 умирает 4 процента заболевших. При условии хронических заболеваний эта цифра возрастает в 2-3 раза. Ученый напомнил, что от "Спутника V" никто не умер, это подтверждается результатами в тех странах, где он применяется.

По смертоносности нынешний коронавирус можно сравнить, например, с дифтерией. А насчет того, зачем ему убивать - не приписывайте ему разум. Ему не надо никого убивать, просто у части людей есть либо серьезные заболевания, либо особенности иммунитета, из-за которых они от этой инфекции умирают, - подчеркнул Нетесов.

Он также пояснил, почему пока не появился препарат прямого действия на коронавирус. По его словам, для разработок и проверки лекарств необходимы годы. Вирусолог заключил, что после пандемии у людей пропадет легкомысленное отношение к инфекциям и вакцинам.

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