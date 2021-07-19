Смерть женщины от 26 ножевых ранений признана самоубийством в Таджикистане

В прокуратуре и милиции пока официально не прокомментировали на каком основании смерть от 26 ножевых ранений была признана самоубийством.

В Таджикистане прокуратура Файзабадского района назвала смерть 25-летней жительницы Маноры Абдуфаттох "самоубийством", сообщает zakon.kz со ссылкой на Службу новостей ЦА.

Тело молодой женщины с 26 ножевыми ранениями было обнаружено 22 июня в съемной квартире. Родственники покойной утверждают, что Манора не собиралась совершать суицид.

Источник издания в прокуратуре Файзабадского района сообщил, что заключение о суициде было принято по результатам экспертизы. По его словам, смерть женщины расследуется по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (Самоубийство), но обвинений пока никому не предъявлено.

Дело возбуждено по факту. Если будет доказано, что кто-то довел ее до самоубийства, он будет привлечен к ответственности по этой статье. Сейчас есть подозреваемые, но обвинения никому из них не предъявлены, - сказал он.

Заключение о самоубийстве женщины возмутило ее родственников. В письме от 17 июля в Генеральную прокуратуру и МВД Таджикистана они призвали к справедливому расследованию произошедшего.

Абдуфаттох Мисоков, отец Маноры, сказал, что не верит, что его дочь могла нанести себе 26 ножевых ранений. Он посетовал на то, что смерть его дочери не расследуется должным образом. Отец Маноры после трагического известия спешно вернулся из России, где находился в трудовой миграции, и потребовал провести повторную экспертизу тела. Две экспертизы показали, что женщина совершила самоубийство.

По словам отца, следы от ножевых ранений в основном были заметны на шее и руках дочери.

Когда человек наносит себе один-два удара ножом, он осекается и больше этого не делает. Руки и шея Маноры были изрезаны, человек не может сам себя так изрезать. Я написал жалобы в разные инстанции, чтобы расследование произошедшего проходило должным образом, - сказал он.

Инцидент расследуется прокуратурой и отделом милиции Файзабадского района. Эти структуры пока официально не прокомментировали инцидент и не сказали, на каком основании смерть от 26 ножевых ранений была признана самоубийством.

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