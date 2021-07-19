Мэлс Шампиев: Патриотизм - ценность непреходящая

Председатель Алматинского Совета ветеранов ВС РК поделился своим видением о воспитании будущих защитников Отечества.

О деятельности ветеранской организации, направленной на привитие юному поколению чувства патриотизма, уважения к подвигу воинов-казахстанцев, к профессии защитника Отечества, порталу zakon.kz рассказал председатель Алматинского Совета ветеранов Вооруженных сил Республики Казахстан полковник Мэлс Шампиев.

- Мэлс Джуманович, почему Вы решили стать военным?

- Я вырос в семье военнослужащего. Мой отец еще до начала Великой Отечественной войны окончил Ташкентское пехотно-кавалерийское училище и стал офицером. Прошел всю войну и после ее окончания продолжил службу. Младший брат отца, будучи танкистом, участвовал в штурме Берлина. Все это повлияло на мой профессиональный выбор.

После окончания средней школы я поступил в Ташкентское танковое училище, которое окончил в 1968 году. По распределению был направлен в Туркестанский военный округ, преобразованный впоследствии в Среднеазиатский военный округ. И все моменты, связанные с этапами строительства и его реформирования, знаю не понаслышке.

Затем была служба в группе Советских войск в Германии.

В целом я прослужил 34 календарных года, по службе дошел до начальника Управления воспитательной и социально-правовой работы Министерства обороны, воинское звание - полковник.

Сыновья пошли по моим стопам. Старший сын, как и я, окончил Ташкентское танковое училище, младший - Алматинское общевойсковое. Два племенника - они тоже Шампиевы - военные. Один несет службу в артиллерии, другой - в авиации.

- Большую часть жизни Вы служили в Вооруженных силах СССР. Отличается ли нынешнее представление об армии и ее роли в жизни общества и государства от советских канонов?

- Как в советское время, так и сегодня, армия - это гарант независимости страны, ее надежный щит. В нашей Конституции прописано, что защита Республики Казахстан - священный долг и обязанность каждого гражданина.

Замечу, что в советское время пропаганда таких понятий, как любовь к Родине, интернационализм, самоотверженность, честность была очень мощной. На это работали молодежные объединения, комсомол, пионерская организация, всевозможные кружки, спортивные секции и многое другое.

С детьми нередко занимались фронтовики, профессиональные военные. Они учили азам военного дела по-настоящему. Одновременно прививали молодежи стойкие моральные принципы: честь, совесть, принципиальность, ответственность. И это было не на словах, а на личном примере, начиная с внешнего вида и заканчивая отношением к делу. Нам было с кого брать пример.

Советская армия не просто готовила защитников Родины. Она воспитывала, сплачивала людей, закаляла характер. В то время была безграничная дружба народов.

Если молодые ребята росли на одной улице, то они несли ответственность за порядок в округе и следили за тем, чтобы никто не хулиганил. Всем до всего и до каждого было дело.

В народе люди в погонах пользовались особым уважением. Помню, в 1970 году был в Киеве на партийных курсах. Только зашел в автобус, и тут встает пожилая женщина и уступает мне место: "садись сынок", - говорит.

Во времена моей молодости девушки не дружили с парнями, которых не взяли в армию. У меня было несколько одноклассников - в целом хорошие ребята. Но после того, как комиссия признала их негодными к воинской службе, отношение многих девушек к ним стало гораздо прохладнее.

- Можно ли сегодня говорить о смене идеалов и как нынче строится система военно-патриотического воспитания?

- Знаете, такие понятия, как честь, совесть, чувство долга, мужество, может, сегодня и поблекли на фоне нынешней свободы и вседозволенности, но, по большому счету, они не утратили и никогда не утратят своей ценности. Ведь когда мы узнаем о героических поступках молодых людей, рискующих ради спасения других своей жизнью, это вызывает всеобщее одобрение и восхищение. Значит, не все потеряно. Все понимают, что на таких героях - смелых, решительных - и держится мир.

Наша задача - передать молодежи богатый опыт старшего поколения, который служит вдохновляющим примером самоотверженности, высокого чувства долга перед Родиной.

Считаю, что начальную военную подготовку в школе должны преподавать не просто люди, прошедшие срочную службу, но и имеющие определенную выслугу лет, действительно разбирающиеся в военных вопросах. Тогда мы сможем говорить о сохранении и приумножении воинских традиций.

- Что делается для этого? Какие формы работы с молодежью применяются?

- В Казахстане создано республиканское общественное объединение - "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз". Оно быстро обрело своих сторонников и огромную популярность.

Сегодня на базе центров военно-патриотического воспитания молодежи функционируют секции, клубы по военно-прикладным видам спорта и кружки Smart Sarbaz, где занимаются дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет. Люди, знающие военное дело, передают им свой опыт.

В настоящее время движение "Жас сарбаз" объединяет более семи тысяч военно-патриотических клубов во всех регионах и свыше 200 тысяч человек по всей стране. С 2015 года в Казахстане проводится республиканский сбор молодежи "Айбын".

Большую работу по военно-патриотическому воспитанию в регионах проводят филиалы военно-технических школ Министерства обороны. При поддержке акиматов они организуют военно-патриотические акции, военно-полевые игры, конкурсы, военизированные кроссы и эстафеты.

В этом плане мы тесно сотрудничаем с Министерством обороны и другими учреждениями. Наши ветераны посещают школы, колледжи, вузы, проводят беседы. В этом году 9 мая в Алматы при содействии акимата и поддержке руководства алматинского гарнизона был организован автопробег по пяти маршрутам, по которым провезли боевые знамена воинских частей, формировавшихся в Алматинской области.

Так что мы применяем самые разные формы. Но главное во всей этой работе - привить молодому поколению чувство патриотизма, гордости за свою страну, уважение к ее историческому прошлому, желание быть полезным и востребованным в обществе. Патриотизм - ценность непреходящая.

- Недавно мы стали свидетелями выступлений бывших военных, вышедших на площадь в столице под эгидой незарегистрированной партии. Ваше мнение по этому поводу…

- Наша организация "Ветераны Вооруженных сил Республики Казахстан" объединяет тех, кто завершил военную карьеру. По мере возможности мы помогаем им в решении жизненных проблем, с трудоустройством, организуем их отдых и лечение.

Конечно, лично меня очень огорчили выступления бывших военнослужащих. Считаю, что их просто втянули в политические игры и интриги, возможно, что-то пообещали. Но обещать и делать - это разные вещи. Мы понимаем, что есть вопросы, которые требуют изменений в законодательстве, и они с кондачка не решаются. Нужна последовательная совместная работа министерств и ведомств, ветеранской организации.

В целом скажу, что, по большому счету, личные обиды и непредсказуемые выпады - такая линия поведения - это не про военных. Ну не могут люди, дававшие присягу на верность Родине, забыть о принципе единоначалия, о том, что приказы и решения руководства не обсуждаются, а выполняются. Ведь мы - военные!

- В наше время все большую популярность получает армейская служба по контракту. Ее сторонники утверждают, что из-за усложнения военных технологий и методов ведения боевых действий обороной государства должны заниматься профессионалы, с которыми заключаются индивидуальные контракты. Что Вы думаете на этот счет?

- Бесспорно, хорошо, когда учитель, окончивший педучилище, всю жизнь трудится в школе, врач после медицинского вуза лечит людей. Они по жизни совершенствуются, набираются опыта, становятся настоящими профессионалами.

В армию тоже должны идти люди по призванию, желающие служить. Вооруженные силы комплектуются офицерами, военнослужащими по контракту и солдатами срочной службы. Солдаты-срочники призываются на год. За это время они овладевают определенной специальностью, получают армейскую закалку, приобретают необходимые навыки.

В настоящее время принцип комплектования в нашей армии составляет 70 к 30, при этом доля контрактников составляет около 70%. По сути, основная нагрузка в армии возложена на офицеров и военнослужащих по контракту. Ведь они действительно профессионалы. Полагаю, что это оптимальный вариант. Хотя есть хорошее правило: время, обстановка и реальные дела - свидетели полезного.

Подготовил Данил Утюпин

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