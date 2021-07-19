Минздрав обновил статистику по смертности от COVID-19 и пневмонии

На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 58 887 человек.

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 19 июля предоставили в Министерстве здравоохранения РК, сообщает zakon.kz.

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Согласно данным Минздрава, за сутки от КВИ скончался 41 человек, от пневмонии с признаками COVID-19 - семь.

На 19 июля лечение от КВИ продолжают получать 58 887 человек (57 269+ и 1618 КВИ-), из них в стационарах находятся 19 005 пациентов, на амбулаторном уровне - 39 882.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии - 1047 пациентов;

в состоянии крайней степени тяжести - 230;

на аппарате ИВЛ - 144.

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