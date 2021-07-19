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В Казахстане дополнили перечень существенно важных товаров

Фото: liter.kz 19 июля 2021, 09:45

В перечень добавлено 15 новых товаров.

Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 9 июля 2021 года внес дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает zakon.kz.

Так, в перечень добавлено 15 новых позиций:

  • Крупный рогатый скот живой;
  • Овцы и козы живые;
  • Углеводороды циклические;
  • Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
  • Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты;
  • Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
  • Перчатки медицинские стерильные, нестерильные;
  • Медицинские защитные костюмы одноразовые, многоразовые (все виды);
  • Маска медицинская трехслойная (все виды);
  • Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, бывшие в употреблении;
  • Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), бывшие в употреблении;
  • Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, бывшие в употреблении;
  • Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, бывшие в употреблении;
  • Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы;
  • Маска-респиратор № 95 (все виды).

Полностью посмотреть весь список можно здесь.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2021 года.

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