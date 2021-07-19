В Казахстане дополнили перечень существенно важных товаров

В перечень добавлено 15 новых товаров.
Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 9 июля 2021 года внес дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает zakon.kz.
Так, в перечень добавлено 15 новых позиций:
- Крупный рогатый скот живой;
- Овцы и козы живые;
- Углеводороды циклические;
- Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
- Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты;
- Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;
- Перчатки медицинские стерильные, нестерильные;
- Медицинские защитные костюмы одноразовые, многоразовые (все виды);
- Маска медицинская трехслойная (все виды);
- Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, бывшие в употреблении;
- Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), бывшие в употреблении;
- Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, бывшие в употреблении;
- Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, бывшие в употреблении;
- Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы;
- Маска-респиратор № 95 (все виды).
Полностью посмотреть весь список можно здесь.
Приказ вводится в действие с 27 июля 2021 года.
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