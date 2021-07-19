В Казахстане дополнили перечень существенно важных товаров

В перечень добавлено 15 новых товаров.

Министр торговли и интеграции РК своим приказом от 9 июля 2021 года внес дополнения в перечень существенно важных товаров, сообщает zakon.kz.

Так, в перечень добавлено 15 новых позиций:

Крупный рогатый скот живой;

Овцы и козы живые;

Углеводороды циклические;

Материалы смазочные (включая смазочно-охлаждающие эмульсии для режущих инструментов, средства для облегчения вывинчивания болтов или гаек, средства для удаления ржавчины или антикоррозионные средства и препараты для облегчения выемки изделий из форм, изготовленные на основе смазок) и средства, используемые для масляной или жировой обработки текстильных материалов, кожи, меха или прочих материалов, кроме средств, содержащих в качестве основных компонентов 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;

Антидетонаторы, антиоксиданты, ингибиторы смолообразования, загустители, антикоррозионные вещества и присадки готовые прочие к нефтепродуктам (включая бензин) или другим жидкостям, используемым в тех же целях, что и нефтепродукты;

Биодизель и его смеси, не содержащие или содержащие менее 70 мас.% нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород;

Перчатки медицинские стерильные, нестерильные;

Медицинские защитные костюмы одноразовые, многоразовые (все виды);

Маска медицинская трехслойная (все виды);

Трубы, трубки и профили полые, из чугунного литья, бывшие в употреблении;

Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья), бывшие в употреблении;

Трубы и трубки прочие (например, сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), с круглым сечением, наружный диаметр которых более 406,4 мм, из черных металлов, бывшие в употреблении;

Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов, бывшие в употреблении;

Отходы и лом первичных элементов, первичных батарей и электрических аккумуляторов; отработавшие первичные элементы, отработавшие первичные батареи и отработавшие электрические аккумуляторы;

Маска-респиратор № 95 (все виды).

Полностью посмотреть весь список можно здесь.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2021 года.

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