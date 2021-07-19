Рост цен на стройматериалы: что предпринимают застройщики

Производители цемента, бетона, арматуры и других важных материалов пока не сдают позиции.

Производители стройматериалов не спускают цены несмотря на указание президента. Первый шаг навстречу потребителям сделали застройщики.

Глава государства на заседании правительства дал поручение Кабмину принять меры для решения вопроса неконтролируемого роста цен на стройматериалы. Именно эта проблема напрямую влияет на удорожание недвижимости.

Впрочем, производители цемента, бетона, арматуры и других важных материалов пока не сдают позиции. В республике нет явных передвижек в вопросе удешевления стройматериалов, несмотря на прямые указания президента. Зато первый шаг к снижению стоимости недвижимости предприняли ведущие застройщики республики. Ранее "РАМС-Казахстан" заявил об уменьшении цен на ряд жилых комплексов в Алматы на 15%. Со стороны компании "BAZIS-A" цены на жилые комплексы в южной столице снижены до 20 тысяч тенге за кв. м. BI Group также сообщил о понижении цен на первичное жилье на 30 тысяч тенге за кв. м.

В частности, в официальном заявлении компании BI Group сказано, что рост цен на реализуемое жилье связано с рядом причин, в большинстве, не зависящих от самих застройщиков.

Нестабильная ситуация на мировом и локальном рынках вынуждают нас принимать ответные меры. С удорожанием основных строительных материалов и услуг, политика ценообразования продукта девелопмента была пересмотрена. Заявляем, что между компаниями-застройщиками отсутствуют антиконкурентные согласованные действия, как было выдвинуто в заявлении АЗРК. Ценовая политика BI Group, Bazis-A, РАМС-Казахстан существенно отличается. Жилые комплексы компаний расположены в нескольких частях города, построены из разных материалов, отличаются по классам жилья, внутренней инфраструктуре, что, в свою очередь, влияет на ценообразование и способствует развитию конкуренции. Однако, наш Холдинг, являясь социально-ответственной компанией, принял решение снизить цены на первичное жилье до 30 000 т за кв м, - сообщает пресс-служба BI Group.

В представительстве холдинга в Алматы добавили, что на удорожание продукта влияют также мировая инфляция, изменения условий застройки, которые значительно влияют на экономику проектов. Существенно дорожает рынок труда. В южной столице, по словам аналитиков, стоимость на некоторые виды работ повысилась на 50-300% в отличие от той, которая была до пандемии.

Остается лишь надеяться, что производители стройматериалов все-таки отреагируют на указания главы государства, и в купе с мерами, предпринятыми ответственными застройщиками, уже совсем скоро казахстанцы заметят существенное снижение цен на недвижимость.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!