Ваш ДГД: Зачем нужно налогоплательщикам мобильное приложение e-Salyq Azamat

В нем имеются такие сервисы, как расчеты с бюджетом, управление переплатой, объекты налогообложения, оплата труда работника.

Комитетом государственных доходов создано бесплатное мобильное приложение e-Salyq Azamat. Как им пользоваться, рассказывает руководитель Управления разъяснительной работы ДГД по г. Алматы Айжан Бекеева, сообщает zakon.kz.

Бесплатное мобильное приложение e-Salyq Azamat является очень удобным для налогоплательщиков, оно было создано Комитетом государственных доходов в 2020 году.

Данное мобильное приложение можно скачать на платформе App Store либо Плей Маркет. Для входа в него в целях безопасности ваших данных необходимо номер мобильного телефона зарегистрировать на ваш ИНН в базе данных мобильных граждан (ЦОН). Или вы можете авторизоваться через eGov mobile.

Кроме того, в мобильное приложение можно через ЭЦП зайти либо СМС- пароль.

В мобильном приложении e-Salyq Azamat имеется ряд различных сервисов, такие, как расчеты с бюджетом, управление переплатой, объекты налогообложения, оплата труда работника.

А в электронных сервисах – "Онлайн бронирование очереди", "Калькуляторы", "Электронная книга жалоб", "Поиск налогоплательщиков", "Справочники", "Налоговый календарь", "Запрет на выезд", "Оплата ЕСП", "Частые вопросы", "Поиск неблагонадежных налогоплательщиков", "Сервис предстоящих платежей физлиц и индивидуальных предпринимателей", "Сервис о задолженности", а также сервис "Сведения и приостановлении и отзыве ФНО".

Если вы хотите посетить налоговый орган, то можете заранее определить дату и время через сервис "Онлайн бронирование очереди".

"Калькуляторы" – у всех имеется транспортное средство, и мы часто обращаемся в налоговые органы, чтобы определить сумму налога. Теперь это можно произвести через "Калькуляторы", то есть рассчитать налог на транспорт.

"Электронная книга жалоб" – если имеются неправомерные действия со стороны государственного служащего налогового органа, то вы можете подать заявление и его в обязательном порядке рассмотрят.

В "Поиске налогоплательщиков" можно проверить налоговый учет налогоплательщика, в "Справочниках" – МРП и так далее. В "Налоговом календаре" можно просмотреть сроки предоставления декларации, сроки уплаты налога.

"Запрет на выезд" – сейчас многие собираются в отпуск за границу. Перед вылетом, пожалуйста, пройдите в этот сервис и проверьте ограничения.

"Оплата ЕСП", "Частые вопросы" – здесь содержатся актуальные вопросы, которые поступают в колл-центр Комитета госдоходов.

В "Поиске неблагонадежных налогоплательщиков" вы заранее можете определить статус контрагента при составлении каких-либо гражданско-правовых договоров.

"Сервис предстоящих платежей физлиц и индивидуальных предпринимателей" – здесь можно заранее посмотреть сумму налога, который вам начислили.

В "Сервисе о задолженности" – погасить задолженность.

"Сведения о приостановлении и отзыве формы налоговой отчетности" – здесь можно посмотреть, на какой срок и в какое время было приостановлено.

Основные моменты сервиса: если у вас, допустим, имеются вопросы по уплате налогов, такие, как земельный налог, налог на имущество, транспортное средство, ЕСП, то вы можете воспользоваться платежными сервисами налогового кошелька, заранее пополнить его в онлайн режиме.

К примеру, как я уже сказала выше, вы можно рассчитать налог на транспорт и тут же пополнить налоговый кошелек, но при этом вы должны дать согласие на автоматическое зачисление на лицевой счет данной суммы по сроку уплаты налога.

Кроме того, в сервисе реализована возможность подачи электронного заявления. Как известно, многие физические лица сталкивались с проблемой неактуальности базы данных государственных органов по объектам недвижимости, транспорта, земельных участков.

Теперь можно подать электронное заявление в уполномоченный орган и в течение пяти рабочих дней ваши данные скорректируют. Тем самым вы не будете ходить по различным инстанциям.

Если имеются вопросы по переплате, по ошибочно оплаченным суммам, то можете воспользоваться сервисом "Управление переплатой". Как вы знаете, с 1 января 2021 года заявление на зачеты и возвраты мы рассматриваем уже в течение пяти рабочих дней. Данное заявление подавалось через кабинет налогоплательщика, а теперь можно через мобильное приложение e-Salyq Azamat.

"Оплата труда работника" – позволяет работнику просмотреть начисление индивидуального подоходного налога, пенсионных взносов, обязательных социальных отчислений и социальных отчислений на медицинское страхование. Это своего рода как гражданский контроль, вы можете проверить своего работодателя, насколько он правомерно начислил доход и именно по этим налогам.

Как известно, с 1 января 2021 года внедрено всеобщее декларирование и оно определено на четыре этапа. На первом этапе – государственные служащие обязаны подать декларацию об активах и обязательствах. Это форма № 250.

Сейчас данную декларацию можно подать через мобильное приложение e-Salyq Azamat. Это очень удобно, вы отвечаете на вопросы и в течение нескольких минут предоставляете декларацию и тем более, через СМС пароль.

В скором времени будет создано мобильное приложение e Salyq для бизнеса и мы об этом обязательно вам расскажем.

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