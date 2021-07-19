На 9% выросли расходы госбюджета Казахстана

26% пришлось на соцпомощь и соцобеспечение.

В Казахстане за январь-май 2021 года затраты государственного бюджета выросли до 6,6 трлн тенге, увеличившись на 8,8% за год, сообщает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

При этом за январь-декабрь 2020-го затраты составляли 16,7 трлн тенге - сразу на 23,6% больше, чем годом ранее, отмечают аналитики.

Как отмечается, большая часть затрат за пять месяцев пришлась на социальную помощь и соцобеспечение: 1,7 трлн тенге - на 8,8% больше, чем годом ранее.

Вторую строчку заняли затраты на сферу образования (1,4 трлн тг, плюс 14,7%), третью - затраты на здравоохранение (805,9 млрд тг, плюс 10,8%).

При этом значительно сократились затраты на сферу промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности - на 57,2%, до 12,5 млрд тенге. Затраты на топливно-энергетический комплекс и недропользование сократились на 12,2%, до 43,2 млрд тенге. Заметно выросли затраты на обслуживание долга - сразу на 45,8%, до 560,1 млрд тенге.

Структура затрат бюджета в РК в целом несильно разнится год от года. В то же время доля затрат бюджета к ВВП страны в 2020 году выросла до 23,7%, в то время как в 2019 году она составляла 19,6%, в 2018-м - 18,4%.

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