Резкий рост заражений COVID-19 зафиксировали на Тенгизе

Атырауская область расположена в "красной" зоне.

Резкий рост заражений зафиксирован на Тенгизе и в Жылыойском районе Атырауской области, сообщает zakon.kz.

По данным АЖ, за сутки в области COVID-19 заразились 293 человека.

В Атырау подтверждено 215 случаев заражения COVID-19. В результате скрининга выявлен 31 заболевший на месторождении Тенгиз. В Жылыойском районе выявлено 32 заболевших, Индерском - 1, Исатайском - 5, Кызылкогинском - 2, Курмангазинском - 6, Макатском - 1, - говорится в публикации.

Заболевание у 177 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 116 человек симптоматика отсутствует.

За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 135 человек.

В настоящее время в домашних условиях получают лечение 1995 человек. 1068 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах: в модульной больнице - 194, во второй областной больнице - 197 пациентов, во фтизиопульмонологическом центре - 97, в кардиоцентре - 110, в ж/д больнице - 104, в районных инфекционных стационарах - 255. В инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 113.

Отметим, что по темпам распространения инфекции Атырауская область находится в "красной" зоне.

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