Экс-аким Павлодара получил новую должность

Ержан Иманслям назначен акимом Павлодарского района.

Экс-аким Павлодара Ержан Иманслям назначен акимом Павлодарского района, сообщает zakon.kz.

Почти год Ержан Иманслям занимал должность акима областного центра. Нового акима активу Павлодарского района представил глава региона Абылкаир Скаков. Аким области обозначил первоочередные задачи перед Ержаном Иманслямом. пресс-служба акима Павлодарской области

Аким Павлодарской области отметил, что непосредственная близость Павлодарского района к областному центру выдвигает ряд особенных требований.

Прежде всего, это обеспечение продовольственного пояса Павлодара. И в производстве сельхозпродукции, и в других сферах необходимо продолжать держать курс на переработку. Во-вторых, учитывая отсутствие райцентра, важно следить за качеством социальных услуг, оказываемых жителям, и обеспечивать его постоянное улучшение. И самое важное, что любые государственные услуги, любое взаимодействие акимата с жителями района, особенно ваше личное - должны осуществляться на принципах постоянного, открытого диалога. Жители района должны знать своего акима в лицо, знать его контакты, обращаться к нему в случае необходимости помощи со стороны акимата. Абылкаир Скаков

Ержан Иманислям родился в 1972 году в Павлодарской области. Трудовую деятельность начал в 1987 году рабочим строительного участка в с. Калиновка Качирского района. По окончании техникума Ержан Иманслям работал слесарем-сантехником на комбинате строительных материалов и конструкций в п. Качиры. После службы в пограничных войсках был монтажником стройуправления "Энергожилстрой 1" в Павлодаре. С 1994 по 2000 год Ержан Иманслям занимал различные должности в отделе внутренних дел и прокуратуре Качирского района. Затем занимался частной юридической практикой, а с 2005 по 2008 год работал в акимате Качирского района, в том числе руководил аппаратом акима. С 2008 по 2011 год Ержан Иманслям работал в акимате Аксу, в том числе был заместителем акима города. С 2011 по 2013 год Ержан Иманслям был руководителем аппарата акима Павлодара, с 2013 по 2014 год - заместителем акима Павлодара. После до 2017 года работал в Северо-Казахстанской области, где занимал должности в Управлении индустриально-инновационного развития, а также был акимом Тайыншинского района.

С 2017 по 2020 год занимал должности в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР), в том числе руководил управлением машиностроения МИИР.

В июле 2020 года был назначен главой Павлодара.

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