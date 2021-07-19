41-градусная жара ожидается в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Согласно прогнозу, ожидаются теплые дни после прохлады.
Казахстанские синоптики предоставили прогноз погоды на 20-22 июля, сообщает zakon.kz.
Согласно прогнозу, ожидаются теплые дни после прохлады.
Под влиянием фронтальных разделов по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Местами будет наблюдаться порывистый ветер, на юге и западе - с пыльной бурей. С 21 июля северная, северо-западная части страны будут находиться под влиянием отрога антициклона, в результате ожидается теплая погода без осадков. РГП "Казгидромет"
На западе температура воздуха ночью +20+25 градусов, днем +33+41 градус. На севере республики температура воздуха ночью +10+18 градусов, в дневное время столбики термометров достигнут отметок +23+35 градусов. На северо-западе ночью +12+25 градусов, днем +25+40 градусов. В центре и на востоке страны температура воздуха ночью +10+21 градус, днем от +25 до +35 градусов. На юге и юго-востоке Казахстана ночная температура +13+25 градусов, дневная +30+40 градусов.
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