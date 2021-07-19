Какие регионы Казахстана пострадали от инфляции больше всего

Наибольший вклад в месячную инфляцию продолжает вносить рост цен на продовольственные товары.

Национальный банк Казахстана опубликовал анализ инфляционных тенденций в регионах за июнь 2021 года, сообщает zakon.kz.

По данным Нацбанка, инфляция за июнь 2021 года составила 1,1% (в мае - 0,7%). Цены на продовольственные товары за месяц выросли на 1,7% (в мае - 0,8%), на непродовольственные - на 0,8% (в мае - на 0,6%), на платные услуги - на 0,7% (в мае - 0,7%).

В годовом выражении инфляция составила 7,9% (в мае - 7,2%). В разрезе регионов ускорение месячной инфляции отмечено в 14 регионах, замедление - в двух регионах, в одном регионе темпы роста цен остались без изменений. Замедление и неизменность темпов роста отмечены в регионах, где в мае был зафиксирован наиболее высокий рост цен - 1,0%, - говорится в отчете.

Так, в Мангистауской области темпы роста цен остались без изменений (1,0%), а в Жамбылской и Туркестанской снизились до 0,8% и 0,9%, соответственно.

Наибольшее ускорение инфляции в июне отмечено в Восточно-Казахстанской (до 1,5%), Атырауской (1,5%) и Северо-Казахстанской (1,4%) областях. Годовая инфляция оказалась выше общереспубликанского уровня в 9 регионах, среди которых наибольшее значение зафиксировано в Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях (8,9%, 8,8% и 8,6%, соответственно).

Как отмечается, наибольший вклад в годовой рост цен продолжают вносить Алматы и Алматинская область, которые имеют наибольший вес в индексе потребительских цены (ИПЦ) по Казахстану. Рост цен в данных регионах составил соответственно 7,4% и 7,7%.

Продовольственные товары в Казахстане в годовом выражении подорожали на 10,6% (в мае - на 9,3%). Минимальный рост отмечен в Нур-Султане (8,6%), максимальный - в Карагандинской (12,3%), Атырауской и Восточно-Казахстанской (по 11,8%) областях. Цены на непродовольственные товары по стране выросли на 6,9% (в мае - на 6,7%), - отметили в Нацбанке.

При этом наибольший рост цен на непродовольственные товары зафиксирован в Нур-Султане (7,7%), наименьший - в Павлодарской и Жамбылской областях (5,9% и 6,2%, соответственно). Платные услуги в стране стали дороже на 5,6% (в мае - на 5,1%), при этом в Актюбинской области рост цен составил 8,8%, заметно ниже цены на платные услуги выросли в Карагандинской области (на 4,5%).

Как отмечают аналитики Нацбанка, наибольший вклад в месячный ИПЦ продолжает вносить рост цен на продовольственные товары. За прошедший месяц вклад роста цен данной группы в месячную инфляцию составил 0,58 п.п. (в мае - 0,31 п.п.), из которых 0,36 п.п. (в мае - 0,02 п.п.) внес рост цен на овощи и фрукты, которые подорожали за месяц на 7,7%.

Заметно увеличился отрицательный вклад цен на яйца с (-)0,02 п.п. в мае до (-)0,12 п.п. в июне, цены на которые снизились на 13,9%. Цены на продовольственные товары в целом по стране за месяц выросли на 1,7% (в мае - на 0,8%). В то же время рост цен на товары данной группы в Восточно-Казахстанской области составил 2,3%, в г. Алматы и Актюбинской области - 2,0%, а в Туркестанской - 1,0%, - указывается в отчете.

Так, в Восточно-Казахстанской области был отмечен самый высокий рост цен на овощи и фрукты (14,6%), а именно - на морковь (на 144,3%) и картофель (на 111,5%), в то время как по Казахстану рост цен на морковь составил 86,3%, на картофель - 40,7%. Морковь более чем в два раза стала дороже также в Акмолинской, Павлодарской, Атырауской, Кызылординской и Актюбинской областях.

Рост цен на картофель выше значения по стране сложился в Павлодарской, Актюбинской и Мангистауской областях. Свекла в целом подорожала на 47,0%, а максимальный рост зафиксирован в Западно-Казахстанской области (на 113,4%).

Вклад непродовольственных товаров в месячную инфляцию составил 0,28 п.п. (в мае - 0,18 п.п).

В целом по Казахстану рост цен на непродовольственные товары составил за июнь 0,8% (в мае - 0,6%).

Наибольший уровень роста отмечен в Нур-Султане - на 1,3%, где также отмечен и наибольший рост цен на моющие и чистящие средства (на 2,6%) и на товары личного пользования (на 2,5%), при росте цен на товары данной группы по стране на 0,6%.

В июне цены на бензин в целом по стране практически не изменились (0,3%), а в некоторых регионах отмечено незначительное снижение. Платные услуги внесли 0,25 п.п (в мае - 0,22 п.п.), рост цен за месяц составил 0,7%, так же, как и в мае.

Заметно выше услуги подорожали в Северо-Казахстанской (на 2,1%) и Атырауской (на 1,7%) областях. В Северо-Казахстанской и Атырауской областях электроэнергия подорожала на 18,5% и 16,9%, соответственно, что значительно выше, чем по Казахстану (1,0%).

В Восточно-Казахстанской области газ, транспортируемый по распределительным сетям, стал дороже на 17,0%, в Северо-Казахстанской - на 9,9%, в остальных регионах цены не изменились, рост по стране составил 1,7%.

Несмотря на неизменность тарифов в остальных регионах, в Нур-Султане холодная вода подорожала на 6,5%, горячая вода стала дешевле на 20% (по стране снижение на 2,7%). В Актюбинской области горячая вода также подешевела на 20%, но, несмотря на это, годовая инфляция платных услуг в области остается самой высокой, - отмечают аналитики.

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