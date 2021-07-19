Как остановить коронавирус во всем мире в 2021 году, рассказал биотехнолог

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По его словам, за три сезона обычно формируется во всем мире коллективный иммунитет.
Руководитель филиала научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов рассказал, сколько обычно длятся пандемии респираторных инфекций, передает zakon.kz.
Пандемии респираторных инфекций обычно длятся два-три года, но нужно понимать, что пандемия терроризирует весь мир не два года, а полтора, - сказал он РИА Новости.
По его словам, за три сезона обычно формируется во всем мире коллективный иммунитет, и этого достаточно, если не будет эффективной массовой вакцинации.
Если будет, тогда, может быть, мы остановим пандемию к концу второго года во всем мире. Александр Семенов
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