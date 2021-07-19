Доллар немного подорожал после выходных

Курс доллара вырос на 0,52 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 427,01 тенге (+0,52), передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 426,7-428,8 тенге, евро – 503,5-506,8 тенге, рос. рубль - 5,72-5,81 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 19 июля.

Августовские фьючерсы на нефть WTI упали на 1,05%, составив $70,81 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,98% — до $72,88 за баррель.

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