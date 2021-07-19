Назначен новый аким Павлодара

Им стал Асаин Байханов.

Акимом Павлодара назначен Асаин Байханов. Нового градоначальника представил глава региона Абылкаир Скаков, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы акима Павлодарской области, последние почти полтора года Асаин Байханов проработал на посту заместителя акима Павлодарской области.

Кандидатура нового акима Павлодара была согласована в Администрации Президента РК и одобрена депутатами городского маслихата. Абылкаир Скаков сразу обозначил перед новым градоначальником основные приоритеты в работе. Он отметил, что из-за неэффективного планирования бюджета и госзакупок в городском акимате был провален конкурс на борьбу с гнусом и есть серьезные пробелы по срокам ремонта дорог и благоустройства. Много вопросов у главы региона и по качеству подрядных работ, контроль за которым он потребовал ужесточить.

Акимат города должен быть таким местом, где знают о городских проблемах и решают их быстро, мобильно, эффективно, - обратился к Асаину Байханову аким области. - Но на деле нередко выходит так, что здесь упускают время и приходится подключаться мне, моим заместителям или руководителям областных управлений. Областной акимат не может подменять собой городской акимат. Поручаю взять эти вопросы на личный, постоянный контроль: своевременное выявление проблем, проактивное реагирование на них, тотальный контроль над работой подрядчиков, эффективное планирование проведения госзакупок. Кроме того, в приоритете должны быть и вопросы подготовки к отопительному сезону.

Асаин Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области в 1978 году. В 2000 году окончил Павлодарский университет по специальности "Экономика и менеджмент", в 2005–2006 годах проходил обучение в Корпоративном центре повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). В 2017 году окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (магистр делового администрирования, "Стратегический менеджмент и предпринимательство").

В 2000 году по окончании первого высшего учебного заведения Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. Прошел путь от стажера кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом.

С 2003 по 2007 годы Асаин Байханов занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве. В 2007 году Байханов вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк", где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли.

С 2009 по 2015 годы Асаин Байханов занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

С 2015 по 2020 годы Байханов работал в должности заместителя председателя правления АО "КазАгроПродукт", входящего в группу АО "Национальный Управляющий Холдинг "КазАгро". В период работы участвовал и возглавлял рабочие группы по обсуждению и изменению различных государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также достижению целевых индикаторов по экспорту продукции АПК. С марта 2020 года до нового назначения занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений и т.д.

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