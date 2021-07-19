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Астанчанка обворовала бывшего одноклассника

Фото: pixabay.com 19 июля 2021, 11:20

По данному факту возбуждено уголовное дело.

27-летняя Нур-Султана столицы задержана по подозрению в хищении 280 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился молодой человек и сообщил, что у него были похищены денежные средства. Как рассказал парень, после двухдневного пьяного застолья с подругой детства у него с карты пропали деньги. Воспользовавшись, что знакомый заснул, подозреваемая взяла его телефон и с мобильного приложения перевела на свой счет денежные средства. пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РК (кража).

Задержанная дала признательные показания, материальный ущерб потерпевшему возместила. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. пресс-служба ДП Нур-Султана

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