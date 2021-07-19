Астанчанка обворовала бывшего одноклассника

Приложение zakon.kz
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По данному факту возбуждено уголовное дело.
27-летняя Нур-Султана столицы задержана по подозрению в хищении 280 тыс. тенге, сообщает zakon.kz.
С заявлением в полицию обратился молодой человек и сообщил, что у него были похищены денежные средства. Как рассказал парень, после двухдневного пьяного застолья с подругой детства у него с карты пропали деньги. Воспользовавшись, что знакомый заснул, подозреваемая взяла его телефон и с мобильного приложения перевела на свой счет денежные средства. пресс-служба ДП Нур-Султана
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 188 УК РК (кража).
Задержанная дала признательные показания, материальный ущерб потерпевшему возместила. Проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы. пресс-служба ДП Нур-Султана
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